ترمب يصل واشنطن عشية تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة

وصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اليوم الخميس، إلى واشنطن على متن طائرة حكومية رسمية هبطت في قاعدة اندروز الجوية عشية تنصيبه الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

ووصل ترمب برفقة زوجته ميلانيا وتوجه في موكب إلى العاصمة الأميركية. وسيضع ترمب، الذي سيؤدي اليمين رئيسا لبلاده الجمعة، إكليلاً من الزهور على مقبرة ارلينغون الوطنية قبل أن يعبر نهر بوتوماك، ليدلي بتصريحات عند نصب لينكولن الذي سيكون مسرحاً رئيسياً للاحتفالات التي تسبق تنصيبه.

ويعتبر وصول ترمب تتويجا لفترة انتقال السلطة منذ فوزه في الانتخابات في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأعلن ترمب الخميس عن اختيار سوني بيردو وزيرا للزراعة، في آخر ترشيح لأعضاء إدارته.

ويصل ترمب فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسات استماع لتثبيت أعضاء فريق ترمب في مناصبهم.