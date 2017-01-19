عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

ترمب يصل واشنطن عشية تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة

المصدر: واشنطن – فرانس برس
رابط مختصر

وصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اليوم الخميس، إلى واشنطن على متن طائرة حكومية رسمية هبطت في قاعدة اندروز الجوية عشية تنصيبه الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

ترمب وميلانيا يصلان لواشنطن لحضور حفل التنصيب ترمب وميلانيا يصلان لواشنطن لحضور حفل التنصيب
عائلة ترمب تصل لواشنطن لحضور حفل التنصيب عائلة ترمب تصل لواشنطن لحضور حفل التنصيب

ووصل ترمب برفقة زوجته ميلانيا وتوجه في موكب إلى العاصمة الأميركية. وسيضع ترمب، الذي سيؤدي اليمين رئيسا لبلاده الجمعة، إكليلاً من الزهور على مقبرة ارلينغون الوطنية قبل أن يعبر نهر بوتوماك، ليدلي بتصريحات عند نصب لينكولن الذي سيكون مسرحاً رئيسياً للاحتفالات التي تسبق تنصيبه.

إيفانكا ابنة ترمب تصل واشنطن لحضور التنصيب إيفانكا ابنة ترمب تصل واشنطن لحضور التنصيب
ترمب وزوجته إيفانكا يصلان واشنطن ترمب وزوجته إيفانكا يصلان واشنطن

ويعتبر وصول ترمب تتويجا لفترة انتقال السلطة منذ فوزه في الانتخابات في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

من التحضيرات في مبنى الكابيتول قبل التنصيب من التحضيرات في مبنى الكابيتول قبل التنصيب
من التحضيرات في مبنى الكابيتول قبل التنصيب من التحضيرات في مبنى الكابيتول قبل التنصيب

وأعلن ترمب الخميس عن اختيار سوني بيردو وزيرا للزراعة، في آخر ترشيح لأعضاء إدارته.

من التحضيرات في مبنى الكابيتول قبل التنصيب من التحضيرات في مبنى الكابيتول قبل التنصيب
من التحضيرات في مبنى الكابيتول قبل التنصيب من التحضيرات في مبنى الكابيتول قبل التنصيب

ويصل ترمب فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسات استماع لتثبيت أعضاء فريق ترمب في مناصبهم.

ترمب وميلانيا يصلان واشنطن ترمب وميلانيا يصلان واشنطن
ترمب وميلانيا يصلان واشنطن ترمب وميلانيا يصلان واشنطن
ترمب وميلانيا يصلان واشنطن ترمب وميلانيا يصلان واشنطن
ترمب وميلانيا يصلان واشنطن ترمب وميلانيا يصلان واشنطن
ترمب وميلانيا يصلان واشنطن ترمب وميلانيا يصلان واشنطن

كلمات دالّة

#ترامب, #ترمب, #أميركا, #واشنطن, #البيت الأبيض, #تنصيب ترمب

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر