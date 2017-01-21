آلاف المحتجين في أستراليا ونيوزلندا ضد ترمب

انضم آلاف المحتجين في أستراليا ونيوزيلندا لأول مسيرة من مئات المسيرات النسائية التي تنظم في شتى أنحاء العالم لإظهار عدم الموافقة على الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع بدء أول يوم له في السلطة.

وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص من الرجال والنساء في سيدني أكبر مدن أستراليا من أجل مظاهرة في هايد بارك قبل السير إلى مبنى القنصلية الأميركية في وسط المدينة.

وقالت ميندي فرايباند، منظمة المسيرة، لرويترز "لا نقوم بالمسيرة كحركة مناهضة لترمب في حد ذاتها.. إننا نقوم بالمسيرة احتجاجاً على خطاب الكراهية ولهجة الخطاب البغيضة وكراهية النساء والتعصب وبغض الأجانب، ونريد طرح صوت موحد للنساء في كل أنحاء العالم."

وفي وقت سابق قام نحو ألفي شخص بمسيرة سلمية في أربع مدن في نيوزيلندا حسبما قالت بيتي فلاغلر منظمة مسيرة ويلنجتون لرويترز هاتفياً.

ومن المزمع تنظيم نحو 673 "مسيرة للأخوات" في شتى أنحاء العالم اليوم السبت بالإضافة إلى احتجاج في العاصمة واشنطن، وذلك حسبما قال موقع لمنظمي المسيرات على الإنترنت، والذي يقول إن من المتوقع مشاركة أكثر من مليوني شخص.