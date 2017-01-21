ترمب يشيد بهيلاري كلينتون أمام الكونغرس

أشاد الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، الجمعة، بهيلاري كلينتون، خلال غداء حضرته مع زوجها الرئيس السابق، بيل كلينتون، بعدما شاركا في مراسم تنصيب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وقال ترمب أمام المدعوين: "كان شرف لي أن أعلم أن الرئيس السابق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون سيأتيان اليوم وأريد منكم أن تقفوا لهما".

وصفق الحضور بحرارة للزوجين كلينتون في نهاية غداء نظمه الكونغرس لبرلمانيين وكبار الشخصيات بعد أداء ترمب اليمين.

وقال ترمب في خطاب مقتضب وبلهجة تصالحية: "أكن احتراماً كبيراً لهما وأشكر لهما حضورهما. سنشهد أربع سنوات عظيمة من السلام والرخاء، كما نأمل".

وأضاف: "سواء كنت جمهورياً أو ديمقراطياً، لا فرق. سنتفاهم وهذا شرف لي".

من جانبها، أكدت منافسة ترمب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بحضورها حفل تنصيب الرئيس، عودتها إلى الساحة.