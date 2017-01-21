ترمب يدخل البيت الأبيض بصفته الرئيس 45 للولايات المتحدة

وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، إلى البيت الأبيض بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد انتهاء مراسم حفل التنصيب الرسمية. وشهد الرئيس الأميركي عروضاً عسكرية تمثل الولايات الأميركية المختلفة، ضمن مراسم الاحتفال بتنصيبه.

وفي وقت سابق، خرج ترمب وزوجته ميلانيا ونجلهما بارون لفترة وجيزة من السيارة الرئاسية من أجل إلقاء التحية على الحشود في شارع بنسلفانيا بين مبنى الكابيتول والبيت الأبيض.

وقبل ذلك كان الموكب الرئاسي مرّ أمام مجموعة من المعارضين الذين حملوا لافتات مناوئة لترمب.

ورحبت الحشود المنتشرة على طول شارع بنسلفانيا بالملياردير، وسمعت أيضاً صيحات استهجان، وكتب أحد المعارضين على لافتة حملها "حاول أن تستحق هذه الوظيفة".

وكانت قوات الأمن منتشرة في شارع بنسلفانيا والسيارة الرئاسية محاطة بنحو 30 عنصراً من جهاز الخدمة السرية الذين ساروا بالقرب منها.

وأدى ترمب الجمعة القسم ليتولى مقاليد السلطة في بلد يشهد انقساماً عميقاً ووعد في خطاب شعبوي اللهجة بأن سياسته ستتمحور حول مبدأ واحد هو "أميركا أولا".