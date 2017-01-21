ثروة مليونية بناها أوباما بسنوات وورثها ترمب بكبسة زر

ترمب، الذي ورث عن أبيه ما جعله مليارديرا، ورث بعد قسمه اليمين الدستورية أمس الجمعة، وبكبسة زر، ثروة مليونية مهمة أيضا، ولكن عن سلفه أوباما، وملايينها ليست دولارات أو أسهماً وعقارات، بل متابعين لحساب في "تويتر" اسمه @Potus بدأه الرئيس السابق في يونيو 2013 وجذب حتى آخر يوم من ولايته 14 مليونا و500 ألف متابع، ورثهم عنه الرئيس الجديد من دون أي جهد مبذول.

ولم يكن الحساب المحتوي على 321 تغريدة "أوبامية" حتى أمس، خاصا بشخص أوباما بالذات، بل جعله لكل رئيس أميركي ينتخبونه، فيكتب فيه "تغريدات" قد يتحول بعضها إلى عناوين بارزة في وسائل الإعلام، لأنه رسمي يعكس سياسة الدولة الأكبر بالعالم.

"عامل نيابة عن الشعب الأميركي"

أما حساب @BarakObama الشخصي في "تويتر" فدشنه في 2007 وفيه 82 مليون متابع، بهم هو الرابع في جدول راجعته "العربية.نت" عن العشرة الكبار بعدد المتابعين، ويسبقه 3 مطربين: الأميركية Katy Perry ومتابعوها 95 مليونا و400 ألف، والكندي Justin Bieber ومتابعوه 91 مليونا و300 ألف، ثم الأميركية Taylor Swift بمتابعين عددهم 83 مليونا و100 ألف.

التغريدات التي كتبها أوباما طوال 3 أعوام، اختفت كلها ظهر أمس الجمعة من الحساب، لأن "إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية" المعروفة بأحرف NARA اختصارا، نقلتها منه مؤرشفة في حساب potus44@ الخاص بالرئيس 44 للولايات المتحدة، ولما أقسم خلفه اليمين أصبح الحساب الأول ملكه، وصورته حلت بدل صورة أوباما الذي كان يعرّف نفسه فيه بعبارة: "أب، زوج، الرئيس 44 للولايات المتحدة" فيما يعرّف ترمب نفسه تحت صورته الآن بعبارات: "الرئيس 45 للولايات المتحدة. عامل نيابة عن الشعب الأميركي لجعل بلادنا عظيمة مجددا" كاتبا أسفلها أن تاريخ انضمامه للحساب هو يناير 2017 وأن التغريدات قد تتم أرشفتها.

المعلومات عن "نقل النشاط الديجيتالي" الخاص برئيس تنتهي ولايته وآخر جديد، كتبتها في 31 أكتوبر الماضي المسؤولة في البيت الأبيض عن حسابات الرئيس وزوجته ونائبه بمواقع التواصل، وهي Kori Schulman التي اطلعت "العربية.نت" على موضوعها المنشور في موقع البيت الأبيض ذلك اليوم، ثم راجعت أمس الجمعة الوارد في تلك الحسابات عن عدد المتابعين والتغريدات، وقارنتها بما أصبحت عليه اليوم السبت.

متابعو "العربية" أكثر من متابعي ترمب

وفي "تويتر" حسابان آخران، الأول اسمه @Flotus بدأ في يناير 2013 لزوجة الرئيس، أي لميشيل أوباما حتى أمس، وفيه 6 ملايين و680 ألف متابع مع 4029 تغريدة الجمعة، وورثته ميلينا ترمب، زوجة الرئيس الجديد، فيما نقلت "إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية" تغريدات زوجة أوباما إلى أرشيف خاص. أما الثاني، فاسمه @VP لنائب الرئيس، وكان جو بايدن حتى الجمعة، فيه مليونان و570 ألف متابع، مع 3636 تغريدة، لكن عدد متابعيه تراجعوا وأصبحوا مليونين و540 ألفا من وورثه أمس، مايك بنس، نائب ترمب الذي ورث هو وزوجته ونائبه حسابات الرئيس وزوجته ونائبه في Facebook وأنستاغرام، والتي خلت من صور وعبارات تمت أرشفتها ونشرها أوباما وزوجته ونائبه سابقا، لتحل مكانها ما بدأ ينشره فيها وارثوها الجدد.

أوباما، وفق ما كتبت عنه كوري شولمون، هو أول رئيس أميركي يفتح حسابا شخصيا، وآخر رسميا للرئاسة في "تويتر" سماه Potus اختصارا لعبارة رئيس الولايات المتحدة. أما ترمب، فلم يكن له بالموقع حتى أمس، سوى حساب شخصي فتحه في مارس 2009 باسم RealDonaldTrump@ وفيه أكثر من 34 ألف تغريدة، فيما يكاد عدد متابعيه يصل إلى 22 مليونا، ثم ورث Potus وكتب فيه منذ الجمعة إلى اليوم السبت 4 تغريدات، الأولى نشر فيها عنوان حسابه "الفيسبوكي" الشخصي، وحين زارته "العربية.نت" وجدت أن متابعي قناة "العربية" الفيسبوكيين، وهم 19 مليونا، يزيدون بمليون عن متابعي الرئيس الجديد لأكبر دولة بالعالم.