ماذا سيفعل ترمب في "أول 100 يوم"؟

"المئة يوم الأولى" من حكم ترمب ستشكل مدة زمنية كافة للحكم على إدارة الرئيس الجديد، وهي فترة مهمة في التاريخ الأميركي لاسيما أن ترمب سبق وتعهد بقرارات كبيرة في اليوم الأول من حكمه كقرار تهجير ملايين المهاجرين غير الشرعيين عن الولايات المتحدة.

ويعد "أول 100 يوم" في الرئاسة مبدأ ذا أهمية كبيرة في تاريخ الرئاسة الأميركية، ويحظى باهتمام العالم، إذ تعتبر هذه الفترة معياراً لفعالية الرئيس.

فرانكلين روزفلت هو رائد مبدأ "المئة يوم"، وهي قياسية ساهمت في إنقاذ البلاد.

ومنذ تلك الفترة خدمت "المئة يوم الأولى" من رئاسة روزفلت كنموذج للرؤساء للقيادة الجريئة.

وتشير دراسات إلى أن فاعلية الرئيس وتأثيره على الكونغرس في ذروتهما في هذه الفترة، مكتسباً زخماً من نجاحه في المعركة الانتخابية.

وسيستند جدول أعماله على مبدأ أساسي بسيط وهو "أميركا هي الأولوية".

دونالد ترمب تعهد بأنه وفي اليوم الأول من رئاسته سيعمل على طرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

وسينسحب من اتفاقية المحيط الهادئ التجارية وسيعيد الوظائف إلى الولايات المتحدة.

وسيوجه وزارة الدفاع إلى وضع خطة شاملة تحمي البلاد من الهجمات الإلكترونية وغيرها.

ترمب أيضاً قال إنه سيفرض حظراً دائماً على أعضاء من السلطة التنفيذية يعملون في جماعات ضغط لصالح حكومات خارجية.

لكن ترمب ركب موجات وعود وتعهدات لا تحصى ليصل إلى كرسي الرئاسة.. وعود أثارت شكوكاً محلية وعالمية بقدرته على الوفاء بها.