ما قرارات ترمب المتوقعة حول أزمات الشرق الأوسط؟

لمنطقة الشرق الأوسط سيكون نصيب من قرارات ترمب المنتظرة، لاسيما في سوريا التي تعهد بإقامة مناطق آمنة فيها، مع إمكانية إرسال قوات أميركية برية للعراق.

أما بالنسبة للصراع الفلسطيني والإسرائيلي فإن أكثر ما يقلق وعود ترمب بنقل السفارة الأميركية للقدس.

فلم يخفِ ترمب خططه للشرق الأوسط التي ستمثل تغييراً جذرياً في سياسية واشنطن في المنطقة، ولاسيما في سوريا التي يرى فيها ترمب مصدر أزمات المنطقة.

المناطق الآمنة، التي تعهد بها ترمب، خطة لوقف توجه اللاجئين إلى الغرب، حيث اعتبر ترمب ذلك أهم نقطة نقاش في الملف السوري وليس الأسد ومستقبله.

ولهزيمة التطرف، اقترح ترمب العمل مع حلفاء واشنطن في المنطقة ضمن عمليات مشتركة قتالية واستخباراتية للقضاء على المتطرفين، كما لمح إلى إرسال قوات أميركية إلى العراق.

وبعد الإدانة الأممية للمستوطنات الإسرائيلية، شدد ترمب على أنه سيحمي إسرائيل من أي قرارات أممية أو تهديد لأمنها، معيناً صهره، جاريد كوشنر، عديم الخبرة وسيطاً لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وشدد ترمب: "على الفلسطينيين معرفة أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير قابلة للانكسار.. سننقل السفارة الأميركية إلى العاصمة الأبدية للشعب اليهودي القدس".

ترمب أيضاً تعهد بالتخلي عن سياسة إعادة بناء الدول، التي اتبعتها هيلاري كلينتون في الشرق الأوسط أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية. إذ أدت تلك السياسية إلى ظهور "داعش"، حسب قوله، ولن تساهم في القضاء عليها.