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"الشيوخ" الأميركي يقر ماتيس للدفاع وكيلي للأمن الداخلي

المصدر: واشنطن - رويترز
الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس
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صدق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين أول عضو في إدارة الرئيس، دونالد ترمب، بعد موافقته بأغلبية ساحقة على تولي الجنرال المتقاعد، جيمس ماتيس وزراة الدفاع.

وماتيس الضابط السابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية، والبالغ من العمر 66 عاماً، هو إحدى الشخصيات الأكثر توافقية في إدارة ترمب.

كما صادق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على تعيين الجنرال المتقاعد، جون كيلي، وزيراً للأمن الداخلي ليصبح ثاني عضو في إدارة الرئيس ترمب يتم التصديق على تعيينه، وذلك بعد ساعات فقط من أداء ترمب اليمين .

ووافق 88 عضواً على تعيين كيلي مقابل اعتراض 11 عضواً فقط. ولم يصوت عضو واحد فقط.

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كلمات دالّة

#دونالد ترمب, #تنصيب, #البيت الأبيض, #جيمس ماتيس

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