بالصور.. كيري يشارك في تظاهرات مناهضة لترمب

ظهر وزير الخارجبة الأميركي، جون كيري، وسط الآلاف من النساء اللاتي ارتدى كثيرات منهن قبعات بألوان وردية براقة في مسيرة في واشنطن، السبت، في عرض حاشد للاعتراض على برنامج الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعد يوم من توليه منصبه رسمياً.

وكانت مسيرة واشنطن واحدة من سلسلة احتجاجات في أنحاء البلاد ضد خطابه الشعبوي والغاضب في كثير من الأحيان، كما عمت العواصم الأوروبية تظاهرات مماثلة مناهضة لتولي ترمب الرئاسة الأميركية.

وظهر كيري وسط الحشود، حيث لوح لأنصاره بينما كان يسير مع كلبه.

وملأت الحشود أكثر من 6 أماكن بشارع الاستقلال بالمدينة، مع احتشاد المزيد من الناس في الشوارع الجانبية، وتدفق مسيرات إضافية على المنطقة قبل منتصف النهار.

يذكر أن كيري غادر مساء الخميس وزارة الخارجية بعد 4 سنوات في منصبه، من دون تسليم الدفة لخليفته وزير الخارجية المعين ريكس تيلرسون الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة أكسون موبيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية، جون كيربي، الذي أمضى أيضاً يومه الأخير في الوزارة، إن كيري "لم يلتق" تيلرسون لأسباب تتعلق بـ"جدول الأعمال"، لكنه أوضح أن كيري يبقى مستعداً للقاء وزير الخارجية الجديد أو التحدث إليه.