ترمب: العالم لم يشهد شراً مثل "داعش"

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، إنه لا يوجد خيار أمام الولايات المتحدة سوى القضاء على الإرهاب، مضيفاً: "لم نشهد مثيلاً لمستوى الشر الذي يقوم به داعش من قبل".

جاء ذلك خلال أول زيارة لترمب ونائبه، مايك بنس، لمبنى وكالة الاستخبارات الأميركية "CIA".

وقال ترمب إنه يدعم عمل أجهزة الاستخبارات الأميركية بشكل كامل، مشيراً إلى أن عمل أجهزة الاستخبارات الأميركية يسهم في حماية العديد من الأرواح.

وفي أول يوم عمل كامل له توجه الرئيس ترمب إلى مقر وكالة المخابرات المركزية (CIA) في مسعى لرأب الصدع، بعدما انتقد تحقيقات وكالات المخابرات في عمليات التسلل الإلكتروني لروسيا أثناء الانتخابات الرئاسية.

ودخل ترامب في خلاف لم يسبق له مثيل مع هذه الوكالات قبل تنصيبه، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، قال إن الرئيس يعتزم تقديم الشكر عندما يتحدث أمام أكثر من 300 شخص خلال حفل بمقر CIA في لانجلي بولاية فرجينيا.

وأضاف سبايسر في تغريدة على "تويتر" أن ترمب "يتوق لتقديم الشكر للرجال والنساء في جهاز المخابرات".

وانتقد ترمب بشدة مسؤولي المخابرات بعد أن خلص تقرير لهم إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر أوامر إلى متخصصين في أعمال القرصنة الإلكترونية باختراق رسائل بريد إلكتروني لأشخاص منتمين للحزب الديمقراطي بهدف دعم الحملة الانتخابية لترمب.

واتهم ترمب حينئذ وكالات المخابرات بانتهاج أساليب تذكره بألمانيا النازية، مما دفع جون برينان مدير CIA المنتهية ولايته لإصدار انتقاد علني لاذع وهو أمر غير معتاد.