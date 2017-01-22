ترمب يتهم الإعلام بالكذب بشأن الحشود التي حضرت التنصيب

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، بشدة وسائل الإعلام غداة أدائه اليمين، متهماً إياها بالكذب بشأن العدد التقديري للأشخاص الذين حضروا حفل تنصيبه.

وقال ترمب خلال زيارة له إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية (CIA): "بصراحة، بدا أن هناك مليوناً ونصف مليون نسمة، وصلت (الحشود) حتى نصب واشنطن".

وأضاف: "أشاهد هذه القناة التلفزيونية وهي كانت تظهر (مساحات) فارغة وتتحدث عن 250 ألف شخص.. هذه كذبة".

وأشار ترمب إلى "الحرب" التي يشنها ضد وسائل الإعلام، حيث اعتبر الرئيس الـ45 للولايات المتحدة أن الصحافيين هم من بين "الأشخاص الأكثر قلة للنزاهة في العالم".

وفي العادة لا توفر الشرطة الأميركية أي أرقام خلال التظاهرات، لكن صوراً جوية بثتها الجمعة قنوات تلفزيونية أميركية أظهرت أن الحشود لم تصل حتى نصب واشنطن، وأن العدد كان بوضوح أقل من مليون ونصف مليون شخص.

وكان عدد المحتشدين أقل من عدد الذين اجتمعوا في المكان نفسه خلال أداء الرئيس السابق باراك أوباما اليمين مرتين عامي 2009 و2013.

ووجه شون سبايسر، المتحدث باسم ترمب، انتقاداً شديداً للصحافيين، مندداً بمحاولات "مخجلة" للتقليل من النجاح الشعبي، الذي حققه حفل تنصيب الرئيس الجديد.

وقال: "لقد كان هذا أكبر حشد على الإطلاق خلال حفل تنصيب، نقطة على السطر".

وأضاف: "الأميركيون يستحقون ما هو أفضل (...) ودونالد ترمب سيتحدث مباشرة إليهم"، رافضاً الإجابة عن أي من أسئلة الصحافيين الموجودين.