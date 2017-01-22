ترمب يرد على المتظاهرين: أجرينا الانتخابات

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة، الأحد، الذين شاركوا في مسيرات في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على تنصيبه رئيساً، وضمنهم مشاهير.

وكتب ترمب في تغريدته: "شاهدت احتجاجات أمس، ولكن على ما أعتقد فقد أجرينا انتخابات. لماذا لم يصوت هؤلاء؟ إن المشاهير يلحقون أضرارا كبيرة بالقضية".

وخرج أكثر من مليوني شخص إلى المدن الأميركية، السبت، في احتجاجات قادتها نساء معارضات لترمب الذي يخشى الكثيرون أن يلغي حقوق المرأة والمهاجرين والأقليات.

وعكس حجم التظاهرات الحاشدة في الولايات المتحدة وغيرها في أنحاء العالم، عمق المعارضة للملياردير ترمب بعد يومين من تنصيبه رئيسا للبلاد.

وشارك في الاحتجاجات مشاهير مثل المغنية مادونا والممثلات سكارليت جوهانسون واشلي جود وأميركا فيرارا والمخرج مايكل مور، وناشطة حقوق المرأة غلوريا شتاينم.