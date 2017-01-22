وزير خارجية ألمانيا: حقبة مضطربة في عهد ترمب

اعتبر وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الأحد، أن تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة يشكل قطيعة عن النظام الذي عرفه العالم حتى الآن، متوقعاً حقبة مضطربة في عهده.

وكتب شتاينماير الاشتراكي الديمقراطي في مقالة نشرتها صحيفة "بيلد أم زونتاغ"، الأحد، بعد يومين على تنصيب الرئيس الأميركي الخامس والأربعين: "مع انتخاب ترمب طويت نهائياً صفحة عالم القرن العشرين".

وتابع شتاينماير الذي انتقد ترمب بشدة خلال الحملة الانتخابية: "ما هي مفاهيم النظام (العالمي) التي ستفرض نفسها في القرن الحادي والعشرين، وماذا ستكون معالم عالم الغد؟ ليس هناك ما هو محسوم، كل شيء مشرع على شتى الاحتمالات".

وقال إن على العالم أن يستعد "لحقبة مضطربة"، موضحاً أنه كما في كل مرحلة انتقالية "هناك نقاط غموض، لكن في هذه الحقبة من الفوضى الشاملة الجديدة، فإن الأمر يمضي أبعد من ذلك". وشدد على أن "هناك مسائل كثيرة على المحك".

غير أن شتاينماير، الذي تم اختياره ليكون الرئيس المقبل للبلاد في منتصف شباط/فبراير، مد يده للإدارة الأميركية الجديدة.

وقال إن بلاده ستسعى إلى الحوار مع فريق ترمب وإلى "عرض قيمنا ومصالحنا على الإدارة الجديدة".

وأبدى ثقته بأنه "سيجد في واشنطن محاورين يصغون، ويدركون أن الدول الكبرى أيضا بحاجة إلى شركاء".