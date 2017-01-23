الكرملين: الاتفاق قريباً على مكالمة بين بوتين وترمب

أعلن الكرملين، الاثنين، أنه يتوقع الاتفاق قريبا على موعد لأول مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولكن ليس لديه معلومات الآن بشأن موعد محتمل لأول اجتماع بين الزعيمين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين، إن الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن موعد أول مكالمة هاتفية تتم عن طريق وزارة الخارجية الروسية.

وذكر أن من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل أي تعاون محتمل بين روسيا والولايات المتحدة لمحاربة المتشددين. وقال ترمب إن هزيمة داعش تمثل أولوية لإدارته.