عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

مجلس الشيوخ يقر تعيين نيكي هيلي كمندوبة واشنطن الأممية

المصدر: واشنطن - رويترز
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هيلي
رابط مختصر

أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، تعيين حاكمة ساوث كارولاينا، نيكي هيلي، في منصب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، بينما يستكمل الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، فريقه للأمن القومي.

وأيد 96 عضواً بالمجلس تعيين هيلي فيما عارضه 4.

وكانت الأصوات الرافضة لثلاثة أعضاء ديمقراطيين بالمجلس، بالإضافة إلى بيرني ساندرز وهو مستقل.

وفي حين أشاد معظم المشرعين بهيلي (45 عاماً) فإن قلة عبرت عن مخاوفها بشأن افتقارها للخبرة في السياسة الخارجية.

وحصلت هيلي بسهولة على تأييد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المؤلفة من 21 عضواً. ولم يعارض تعيينها سوى عضوين ديمقراطيين باللجنة.

كلمات دالّة

#البيت الأبيض, #دونالد ترمب, #نيكي هيلي, #المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر