أوامر وشيكة بمنع مواطني 6 دول عربية من دخول أميركا

يستعد الرئيس الأميركي لتوقيع أوامر تنفيذية تتعلق بمنع مواطني 6 دول عربية على الأقل من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، قال عدة مساعدين بالكونغرس وخبراء في الهجرة إن من المنتظر أن يوقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عدة أوامر تنفيذية تقيد الهجرة من سوريا و6 دول أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف المساعدون والخبراء المطلعون على الأمر بحسب رويترز، والذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن بالإضافة إلى سوريا يتوقع أن تقيد أوامر ترمب مؤقتاً دخول معظم اللاجئين إلى الولايات المتحدة. كما سيوقف أمر آخر إصدار تأشيرات للمواطنين من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

ويرجح أن تشمل القيود حظراً يمتد لعدة شهور على قبول اللاجئين من كل الدول لحين أن تشدد وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي قواعد الفحص والتحري.

وقال ستيفن ليغومسكي، كبير المستشارين القانونيين لخدمات الجنسية والهجرة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إن الرئيس له سلطة الحد من قبول طلبات اللاجئين وإصدار التأشيرات لدول بعينها، إذا تقرر أن هذا في المصلحة العامة.

وأضاف ليغومسكي، وهو أستاذ بكلية الحقوق بجامعة واشنطن: "من وجهة النظر القانونية سيكون هذا ضمن نطاق حقوقه القانونية تماماً". وقال: "لكن من وجهة النظر السياسية ستكون هذه فكرة سيئة جداً، لأن اللاجئين في احتياج إنساني ملح في الوقت الحالي".

ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الجمهوري الأوامر في مقر وزارة الأمن الداخلي التي تشمل مسؤولايتها الهجرة وأمن الحدود.

وكان ترمب اقترح خلال حملته الانتخابية حظراً مؤقتاً على دخول المسلمين للولايات المتحدة.

وقال ترمب ومرشحه لمنصب وزير العدل السيناتور، جيف سيشنز، منذ ذلك الحين إنهم سيركزون القيود على الدول التي يمكن أن يمثل المهاجرون منها تهديداً بدلاً من فرض حظر على من يعتنقون ديانة معينة.

وقالت مصادر مطلعة على عملية صدور التأشيرات، إن منع دخول المواطنين من دول محددة يرجح أن يصدر ترمب تعليمات لوزارة الخارجية بوقف إصدار التأشيرات لمن ينتمون لتلك البلدان.

كما يستطيع أن يوجه وكالة الجمارك وحماية الحدود بمنع دخول أي من حاملي التأشيرات من تلك الدول إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، الثلاثاء، إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ستعملان على عملية الفحص والتحري متى يتولى مرشح ترمب لمنصب وزير الخارجية ريكس تيلرسون منصبه.

وقال المساعدون بالكونغرس وخبراء الهجرة إنه ربما تتخذ إجراءات أخرى، مثل توجيه جميع الوكالات بإنهاء العمل على نظام لتعريف غير المواطنين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة، ويخرجون منها وشن حملة على المهاجرين الذين يحصلون على مساعدات حكومية بلا وجه حق.

وكان ترمب قد وعد بالحد من الهجرة غير الشرعية عبر بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة. ومن غير المتوقع أن يركز أي من الأوامر التي ستوقع اليوم على تلك القضايا.

وينتظر أن يؤدي وزير الداخلية الجديد الجنرال المتقاعد جون كيلي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء.