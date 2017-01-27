بعد إلغاء رئيس المكسيك لزيارته.. ترمب: اجتماع بدون جدوى

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أن عقد اجتماع مع نظيره المكسيكي إنريكي بينا نييتو كان سيكون "من دون نتيجة" انطلاقاً من الخلافات بين البلدين وخصوصاً حول تمويل تشييد جدار حدودي بينهما.

وقال ترمب من فيلادلفيا "ما دامت المكسيك لا تعامل الولايات المتحدة بشكل متساو وباحترام، فإن اجتماعاً كهذا سيكون من دون نتيجة"، مؤكداً أن إلغاء الاجتماع المقرر بعد خمسة أيام كان قراراً مشتركاً.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المكسيكي أنه ألغى زيارته لواشنطن على خلفية خلاف مع ترمب بشأن الجدار الذي يريد الأخير بناءه على الحدود بين البلدين.

وكتب بينا نييتو على تويتر "أبلغت البيت الأبيض هذا الصباح أنني لن أحضر اجتماع العمل المقرر الثلاثاء".

وإذ أكد أن إلغاء الاجتماع كان قراراً مشتركاً، كرر ترمب أن الشعب الأميركي لن يدفع كلفة بناء الجدار، مضيفاً "أبلغت ذلك بوضوح إلى حكومة المكسيك".

وندد بشدة باتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، معتبرا أنه كان "كارثة" لبلاده.

وتابع ترمب "لن أدع المكلفين الأميركيين يدفعون كلفة هذا الاتفاق المعيب، الذي كان ينبغي التفاوض في شأنه مجددا منذ أعوام".

وفي وقت سابق، دعا ترمب نظيره المكسيكي إلى إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة، في حال كان يرفض دفع كلفة بناء الجدار بين البلدين.

وكان ترمب وقع الأربعاء مرسوماً يطلق بناء هذا الجدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، لوقف الهجرة غير الشرعية من المكسيك.

وبث الرئيس المكسيكي شريط فيديو مساء الأربعاء على حسابه على تويتر جاء فيه "أدين قرار الولايات المتحدة المضي في بناء الجدار، الذي بدلاً من أن يوحدنا منذ سنوات عدة فهو يفصل بيننا".

كذلك، وقع ترمب الأربعاء مرسوماً آخر يقضي بالتشدد في تطبيق قانون الهجرة عبر تقليص المساعدات الفيدرالية لواشنطن لنحو مئتي مدينة في الولايات المتحدة تستقبل مهاجرين غير شرعيين منذ عقود.