ترمب: المكسيك تفوقت بحماقاتها وعلاقتنا ببريطانيا "خاصة"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن "المكسيك تفوقت علينا بسبب الحماقات ولن أسمح بتكرارها".

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، "لا نريد أن نكون ذلك البلد الذي يفقد وظائفه من أجل جيرانه".

وأكد أنه هو والرئيس المكسيكي اتفقا على الامتناع عن التصريحات بشأن بناء الجدار.

وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال "هذا لن يغير تعاملنا معها"، مشيرا إلى أن هذا الخروج سيكون رائعا لبريطانيا.

هذا وأكد ترمب بـأن هناك "علاقة خاصة جدا" مع بريطانيا.

وعن العقوبات على روسيا قال ترمب "من المبكر للغاية الحديث عن العقوبات على روسيا"، فيما شددت ماي على ضرورة إبقاء العقوبات على روسيا.

وقال ترمب" "سنرى ما سيحدث" بالنسبة للعلاقة مع بوتين.

التعذيب والإيهام بالغرق

هذا وكرر ترمب انه سيترك لوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس اتخاذ القرار في شان معاودة العمل بأساليب التعذيب في الولايات المتحدة.

وقال ترامب ان ماتيس "قال علنا انه لا يحبذ التعذيب او الايهام بالغرق أو، سموها كما تشاؤون، اساليب الإستجواب القاسية (...)".

وأضاف "لا اؤيد بالضرورة هذا الأمر، لكنني اقول أن (ماتيس) ستكون له الكلمة الاخيرة لأنني منحته هذه السلطة".

وكانت ماي أكدت الخميس أمام صحافيين انها تدين هذه الاساليب، وقالت "ندين التعذيب ورأيي في هذا الموضوع لن يتغير سواء أمامكم او أمام الرئيس الأميركي".

من جانبها قالت ماي إنها بحثت مع ترمب الحرب ضد تنظيم داعش.

وأكدت أن الرئيس الأميركي يدعم حلف شمال الأطلسي "بشكل كامل"، وذلك بعدما كرر ترمب توجيه الانتقادات إلى الحلف.