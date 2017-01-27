ترمب سيهاتف هولاند وميركل وبوتين

يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت هاتفياً مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما أعلن المتحدث باسمه الجمعة.

ويستقبل ترمب الجمعة في البيت الأبيض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبحث في العلاقات التجارية ما بعد بريكست وإعطاء دفع جديد لـ"العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

والاتصال بين بوتين وترمب سيكون أول اتصال رسمي منذ تنصيب الرئيس الأميركي في 20 كانون الثاني/يناير.

وكان بوتين وترمب تحدثا هاتفيا في تشرين الثاني/نوفمبر بعد الانتخابات الأميركية واتفقا على ضرورة "تطبيع" العلاقات بين موسكو وواشنطن التي توترت خصوصا بسبب الأزمة الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي ترمب بأنه "رجل لامع وموهوب".