ترمب يؤكد التزام واشنطن بضمان أمن اليابان

أعلن البيت الأبيض السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كرر السبت الالتزام "الثابت" للولايات المتحدة بضمان "أمن اليابان"، وذلك خلال محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الحكومة اليابانية شينزي آبي.

ومن المقرر أن يزور رئيس الحكومة اليابانية واشنطن في العاشر من شباط/فبراير للاجتماع بترمب، كما تقرر أن يقوم وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس "قريبا" بزيارة إلى اليابان، التي تعتبر حليفا قديما للولايات المتحدة، حسب ما أضاف البيان.

وجاء الاتصال الهاتفي بين الاثنين بعد أيام على إعلان ترمب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التبادل الحر بين طرفي المحيط الهادئ، الموقعة من قبل اليابان.

وكان ترمب أثار قلق طوكيو عندما تطرق الى احتمال سحب القوات الأميركية من جنوب كوريا واليابان، ما لم توافق الدولتان على زيادة المساهمة في نفقات التواجد الأميركي في البلدين.

وكان شينزو آبي أول زعيم أجنبي يلتقي ترمب في نيويورك قبل تسلمه مهامه.