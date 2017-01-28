سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: سنرد على كل من لا يدعمنا

في أول تصريح لها من الأمم المتحدة، وقبيل تقديم أوراق اعتمادها إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريس، توعدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة، نيكي هيلي، من لا يدعمون بلادها بالرد، مؤكدة في الوقت عينه أن الولايات المتحدة ستعمل على جعل المنظمة الأممية أفضل.

وقالت هيلي، الجمعة، إن هدف إدارة الرئيس دونالد ترمب هو "إظهار القيم في الأمم المتحدة، ولفعل ذلك يجب إظهار قوتنا وصوتنا بشكل كامل، وأن ندعم حلفاءنا ونضمن أنهم يدعموننا أيضا". وأضافت: "أما بالنسبة لهؤلاء الذين لا يدعموننا، فنحن نسجل الأسماء وسوف نرد على ذلك".

كما شددت على أن بلادها "ستجعل الأمم المتحدة أفضل"، قائلة "سوف نصلح أي شيء لا يعمل، وسوف نتخلص من أي شيء إذا كان غير ضروري".

ورفضت هيلي بعد كلمتها في الأمم المتحدة الإجابة عن أسئلة الصحافيين، وغادرت لتقديم أوراق اعتمادها للأمين العام.