شركات طيران ترفض نقل ركاب من دول شملها الحظر الأميركي

قالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم.) اليوم السبت إنها رفضت نقل سبعة ركاب متجهين للولايات المتحدة ينتمون لدول أغلب سكانها مسلمون شملها حظر مؤقت على الهجرة فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ورفضت متحدثة باسم الخطوط الهولندية - وهي جزء من المجموعة الهولندية الفرنسية للطيران (إيرفرانس-كيه.إل.إم) - تحديد الدول التي يتبعها الركاب المعنيون والوجهات التي جاءوا منها.

وقالت المتحدثة "عالميا كان لدينا سبعة ركاب اضطررنا لإبلاغهم عدم إمكانية ركوب طائراتنا إلى الولايات المتحدة... لا يزال هناك بعض الغموض بشأن من يشملهم هذا الحظر."