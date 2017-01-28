البيت الأبيض: حملة الـ"غرين كارد" في حاجة إلى فحص إضافي

قال البيت الأبيض، السبت، إن حملة البطاقات الخضراء "غرين كارد" الأميركية بحاجة إلى فحص إضافي، قبل أن يتمكنوا من العودة إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس، دونالد ترمب، والذي يفرض حظراً مؤقتاً على دخول المسافرين من 7 دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة، سيشمل حاملي البطاقة الخضراء التي تسمح لهم بالإقامة الدائمة بشكل شرعي في الولايات المتحدة.

وقالت جيليان كريستنسن "سيحظر (الأمر التنفيذي) دخول حاملي البطاقة الخضراء".

وفي وقت لاحق سعى مسؤول كبير بالبيت الأبيض إلى توضيح الموقف قائلاً إن حاملي البطاقات الخضراء، الذين غادروا الولايات المتحدة ويريدون العودة سيتعين عليهم زيارة السفارة الأميركية أو القنصلية الأميركية للخضوع إلى فحص إضافي.

وأضاف المسؤول "سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة مرة أخرى بعد عملية فحص روتينية".

يأتي ذلك فيما قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، السبت، إن القيود الجديدة على المهاجرين واللاجئين تعني أن الأشخاص الذين يحملون البطاقة الخضراء من سوريا و6 دول أخرى، هي: العراق والصومال واليمن وليبيا وإيران والسودان سيتعين فحص موقفهم على أساس كل حالة على حدة، قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.

ودافع المسؤول في إفادة للصحافيين عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس، دونالد ترمب، الجمعة، وهي الخطوة التي أحدثت حالة من الفوضى والقلق في مطارات العالم.

ورداً على سؤال عن الدعاوى القضائية التي رفعت ضد هذا الأمر أحجم المسؤول عن الإدلاء بتعليق محدد، لكنه قال إن الأجانب ليس لهم الحق في دخول الولايات المتحدة، ورفض وصف الحظر بأنه يرقى إلى حد اعتباره "حظراً على المسلمين"، واصفاً ذلك بأنه "مضحك".

وقال مسؤول آخر إن هناك دولاً أخرى ذات أغلبية مسلمة لا يشملها الحظر، مثل أفغانستان وماليزيا وباكستان وعُمان وتونس وتركيا.

وقال المسؤول إن لدى وزارة الأمن الداخلي الآن دليلاً إرشادياً واضحاً لشركات الطيران، وهي بصدد إرساله مشيراً إلى الأمر التنفيذي الخاص بحظر السفر لا ينطبق على المواطنين الأميركيين أو مزدوجي الجنسية، لكنه ينصب على الأجانب.