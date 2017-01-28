كيف اختلف ترمب وماي حول عقوبات روسيا؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه في المراحل الأولى فقط لبحث ما إذا كان سيرفع العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا، في الوقت الذي حذرت فيه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ومسؤولون أجانب ونواب أميركيون من أن مثل هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها.

ومع توقع تحدث ترمب، اليوم السبت، عبر الهاتف مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأول مرة منذ تولى السلطة قبل أسبوع، ثارت تكهنات بأنه قريب من رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

ومثل هذه الخطوة ستثير على الأرجح قلق الحلفاء الأوروبيين، وأيضا كثيرين في الكونغرس من الذين يشعرون أيضا بالقلق من تدخل روسيا في الحرب الأهلية السورية واستنتاج وكالات المخابرات الأميركية لتدخل موسكو في حملة انتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال ترمب: "فيما يتعلق بالعقوبات من المبكر جدا أن نتحدث عنها"، في حين أصر على أنه يريد الالتزام بتعهده خلال حملته الانتخابية بتحسين العلاقات مع روسيا.

وجاء تحذيره بشأن العقوبات الروسية ردا على سؤال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مع ماي في أول لقاء مع زعيم أجنبي منذ تنصيبه.





ومن جانبها، أوضحت ماي أن بريطانيا تريد استمرار العقوبات إلى حين أن ينفذ بوتين متطلبات اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مينسك عام 2014. ويتفق على هذا الرأي الحلفاء الأوروبيون الذين يخشون من أن بوتين قد يصبح أكثر توسعا إذا شعر أن ترمب لن يتدخل.

وقالت ماي: "أعتقد أن العقوبات يجب أن تستمر إلى حين أن نرى التنفيذ الكامل لاتفاق مينسك".

وبذل ترمب غير المتحفظ وماي المتحفظة، جهودا كبيرة لإظهار الاستعداد للحفاظ على "علاقة خاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو أمر مهم لا سيما لرئيسة وزراء بريطانيا وهي تقود بلادها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ووقف الاثنان لالتقاط الصور التذكارية أمام تمثال نصفي لونستون تشرشل في المكتب البيضاوي. وقبل ترمب دعوة من الملكة إليزابيث لزيارة بريطانيا في وقت لاحق هذا العام.

وتصافح الاثنان وهما يسيران إلى المؤتمر الصحافي في الغرفة الشرقية، وفيما بعد تناولا الغداء في غرفة الطعام.