بريطانيا "لا توافق" على سياسة ترمب بشأن الهجرة

اعلنت الحكومة البريطانية فجر الأحد ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي "لا توافق" على الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سفر رعايا دول اسلامية إلى الولايات المتحدة، مؤكدة انها ستتدخل اذا طالت هذه القيود مواطنين بريطانيين.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية ان "سياسة الهجرة الأميركية هي شأن يخص حكومة الولايات المتحدة كما هي حال سياسة الهجرة في بلدنا والتي يجب ان تحددها حكومتنا. ولكننا لا نوافق على مثل هذه المقاربة"، مؤكدا انه اذا كانت الاجراءات التي فرضها ترامب "ستطال مواطني المملكة المتحدة فنحن سنتدخل لدى الحكومة الاميركية".

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي رفضت السبت، إدانة القرار الأميركي بتعليق قبول لاجئين، معتبرة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن سياستها في هذا المجال.

وجاء كلام ماي خلال مؤتمر صحافي عقدته في أنقرة مع نظيرها التركي بن علي يلدرم، وردا على سؤال حول هذه المسألة.

وقالت: "إن الولايات المتحدة مسؤولة عن السياسة الأميركية بشأن اللاجئين. والمملكة المتحدة مسؤولة عن السياسة البريطانية بشأن اللاجئين".