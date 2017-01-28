هؤلاء فقط يدخلون أميركا من سكان الدول المحظورة

نصحت شركة الخطوط الجوية القطرية الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة، السبت، من الدول السبع التي يغلب على سكانها المسلمون، التي أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار منع بحقها بأنهم سيكونون بحاجة إلى إما بطاقة خضراء أو تأشيرة دخول دبلوماسية.

وأضافت في بيان على موقعها على الإنترنت أن رعايا السودان وليبيا والصومال وسوريا وإيران والعراق واليمن يمكن أن يسافروا إلى الولايات المتحدة فقط إذا كان بحوزتهم بطاقة إقامة دائمة (البطاقة الخضراء) أو جوازات سفر حكومات أجنبية والأمم المتحدة ومنظمات دولية وحلف شمال الأطلسي.

وبدأت المطارات المختلفة حظر توجه مواطني تلك الدول إلى أميركا. وفي مصر ألغي سفر 5 عراقيين ويمني إلى الولايات المتحدة بعد الاتصال بالسلطات الأميركية.

وشهدت مطارات العديد من الدول وقائع مماثلة بشأن التعامل مع المسافرين للولايات المتحدة من سكان هذه الدول.