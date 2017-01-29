عضوان بمجلس الشيوخ: قرار ترمب قد يساعد بتجنيد إرهابيين

قال عضوا مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوريان، جون مكين، وليندساي غراهام، الأحد، إن الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بوقف دخول اللاجئين ومواطني سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة قد يساعد في تجنيد إرهابيين أكثر من مساعدته في تحسين الأمن الأميركي.

وقال الاثنان في بيان: "نخشى في نهاية المطاف أن يصبح هذا الأمر إيذاء ذاتيا متعمدا في الحرب ضد الإرهاب".

وأضافا أنه يجب على الولايات المتحدة عدم منع حاملي البطاقة الخضراء "من العودة إلى البلد، الذي يصفونه بأنه وطنهم.. هذا الأمر التنفيذي يرسل إشارة سواء مقصودة أم غير ذلك بأن أميركا لا تريد أن يأتي مسلمون إلى بلدنا. وهذا هو سبب تخوفنا من احتمال أن يساعد هذا الأمر التنفيذي على تجنيد إرهابيين أكثر من تحسين أمننا".

وفي واشنطن، خرجت تظاهرات أمام البيت الأبيض، وتجمع آلاف المتظاهرين الذين رفعوا شعارات ضد الحظر على اللاجئين وضد بناء الحائط مع المكسيك.

رحب المتظاهرون في شعاراتهم باللاجئين مطالبين بالحفاظ على "أميركا الديمقراطية" التي اعتادوا عليها. يذكر أن فئات مختلفة من الشعب الأميركي تشارك في التظاهرات التي دعت لها منظمات الحقوق المدنية في تسع مدن أميركية.