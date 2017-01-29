إياتا: حظر السفر لأميركا يشمل طواقم الطائرات

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أنه فوجئ بأن قرار الحظر الجديد على سفر رعايا سبع دول في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة ينطبق على أطقم طائرات شركات الطيران.



وقال الاتحاد، السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني -اطلعت عليها رويترز- موجهة لشركات الطيران في مختلف أنحاء العالم، إن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أطلعت الاتحاد على القواعد الجديدة، مشيرة إلى أن حملة جوازات السفر من دول مثل إيران والعراق بمن فيهم أطقم الطائرات سيمنعون من دخول الولايات المتحدة.



وأكدت الرسالة أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي تسبب في إرباك خطوط الطيران وجداول عمل أطقم الطيران. وربما تواجه شركات الطيران خسائر إذ أنه على سبيل المثال زار 35 ألفاً من إيران الولايات المتحدة خلال عام 2015، وفقاً لبيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية.



كما لفتت إلى أن "الشق الأكبر من هذا التطور حدث خلال نهاية الأسبوع وأثناء قيام فريق المساعدة التابع للاتحاد برحلات عمل. للأسف كانت استجابتنا أبطأ مما كنا نفضل. ما زال علينا حل بعض (المسائل)".



وأبُلغ الاتحاد الدولي للنقل الجوي بأن الحظر لا يشمل الحاصلين على بطاقة الإقامة القانونية الدائمة أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء، لكن مسؤولاً في الإدارة الأميركية قال للصحفيين إن حملة البطاقة الخضراء من مواطني تلك البلاد -الموجودين خارج الولايات المتحدة حالياً- عليهم مراجعة إحدى القنصليات الأميركية للتأكد من إمكانية عودتهم.



وكانت شركات خطوط طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية قد أعلنت في وقت سابق عبر مواقعها على الإنترنت أن المسافرين إلى الولايات المتحدة في حاجة لأن يكون معهم بطاقات خضراء أو تأشيرات دبلوماسية لدخول الولايات المتحدة.



وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات إن "عدداً قليلاً جداً" من الركاب تضرر من قرار الحظر.