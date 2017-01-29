البيت الأبيض: ترمب يدرس استراتيجية جديدة ضد داعش

قال البيت الأبيض، السبت، إن إدارة الرئيس، دونالد ترمب، تعكف على صياغة أمر تنفيذي يمنح الجيش الأميركي 30 يوماً لوضع استراتيجية جديدة لهزيمة تنظيم داعش.

وصرح مسؤول بارز في الإدارة الأميركية للصحافيين أن ترمب قد يوقع الأمر الذي يهدف إلى الوفاء بأحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية، في موعد لا يتجاوز السبت.

ويرى البعض أن الأمر الجديد قد ينطوي على نشر المزيد من القوات والمعدات العسكرية الأميركية في سوريا والعراق.

وصرح ترمب لشبكة فوكس نيوز في مقابلة بثت الخميس "علينا أن نتخلص من داعش. ليس أمامنا من خيار آخر".

وأضاف "هذا شر. هذا مستوى من الشر لم نشهده من قبل".

وكان الرئيس السابق، باراك أوباما، تبنى نهجاً يعتمد على قتال تنظيم داعش في فترة أطول، حيث كان أكثر حذراً في إرسال قوات أميركية، مفضلاً تكثيف الحرب الجوية ضد التنظيم المتطرف.

وصرح الجنرال المتقاعد، ديفيد بارنو، الذي قاد قوات التحالف في أفغانستان من 2003 إلى 2005 للإذاعة العامة، الجمعة، أن "الرئيس ترمب ربما يتطلع إلى القيام بأمر يأتي بنتائج أسرع ويمكن أن يضع خيارات أكثر على الطاولة".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترمب يريد من وزارة الدفاع وضع مجموعة جديدة من الخيارات لشن حملة أقسى ضد تنظيم داعش.

وقال بارنو إن ترمب "قد يختار نشر جنود أميركيين على الأرض بأعداد أكبر وسينطوي ذلك على استخدامات جديدة للقوة العسكرية.. وهذا يفتح الباب على مشاركة أعمق ومزيد من الضحايا".