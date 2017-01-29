الجامعة العربية قلقة من "قرار ترمب"

أعربت جامعة الدول العربية في بيان، اليوم الأحد، عن قلقها من القيود التي أعلنتها الولايات المتحدة بمنع مواطني عدة دول عربية من دخول أراضيها، معتبرة أن هذه "القرارات تمثل قيودا غير مبررة".

ودعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، الإدارة الأميركية إلى مراجعة موقفها "لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأميركي".

وأثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، غضب جماعات الحقوق المدنية والدينية ونشطاء وساسة ديمقراطيين تعهدوا بالطعن على الأمر.