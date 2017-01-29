ترمب: الأمر بشأن اللاجئين ليس حظراً على المسلمين

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، إن الأمر التنفيذي الذي يقيد الهجرة إلى الولايات المتحدة ليس حظراً على المسلمين، وإنه يعمل بشكل جيد.

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "ليس حظراً على المسلمين... يعمل بشكل جيد جداً. تراه في المطارات وتراه في كل مكان".

وأصدر ترمب، الجمعة، أمراً تنفيذياً يقيد لأربعة أشهر السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة، ويمنع مؤقتاً المسافرين من سوريا وست دول أخرى، يغلب على سكانها المسلمون من دخول الولايات المتحدة.

وقال ترمب إن الخطوة ستحمي الأميركيين من الإرهاب في وفاء سريع وقوي لتعهده خلال حملته الانتخابية.