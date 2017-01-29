حاملو البطاقة الخضراء لا يشملهم قرار ترمب

أكد مسؤول بارز في البيت الأبيض، الأحد، أن الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على دخول مواطني عدد من الدول إلى بلاده لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة على الأراضي الأميركية.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض، راينس بريبوس، إن الحظر المؤقت "لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء".

إلا أنه أكد في تصريحاته لشبكة "إن بي سي" أن أي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفة - ومن بينهم المواطنون الأميركيون - سيخضعون لمزيد من التدقيق.

وجاءت تصريحاته رداً على سؤال حول تقارير أفادت أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، الجمعة، يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء خلافاً لتوصيات وزارة الأمن القومي.

والبطاقة الخضراء وثيقة تصدرها وزارة الأمن القومي تسمح للأشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالإقامة والعمل على الأراضي الأميركية، وهي تثبت أن حاملها مقيم بشكل دائم في البلاد، وغالباً ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية.

وأضاف بريبوس "نحن لم نعد هيكلة وزارة الأمن القومي، وبالنسبة لحاملي البطاقة الخضراء فإن القرار لا يؤثر فيهم".

وبشأن تأثير قرار ترمب على المواطنين الأميركيين، قال "أعتقد أنك إذا كنت مواطناً أميركياً تكرر زيارة ليبيا، فمن المرجح أن تخضع لمزيد من التحقيق عند وصولك إلى المطار".

كما لمح بريبوس إلى أن الحظر الحالي الذي يطاول مواطني العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، يمكن أن يتوسع ليشمل دولاً أخرى.

وأورد "قد نحتاج إلى إضافة دول أخرى إلى الأمر التنفيذي في المستقبل، ولكن لكي نتمكن من فعل ذلك بشكل سريع بدأنا بهذه الدول السبع".