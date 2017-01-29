من هم الرعايا الممنوعون من دخول الولايات المتحدة؟

المرسوم الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب "لحماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة"، بحسب تعبيره، يمنع منذ مساء الجمعة رعايا 7 بلدان مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وقد فاجأ عدداً كبيراً من الأشخاص الذين كانوا في الطائرة لدى توقيع المرسوم أو كانوا يستعدون للسفر، وتسبب بإرباكات في بعض المطارات الأميركية.

فيما يلي فئات الأشخاص المعنيين مباشرة بالمرسوم:

- السوريون:

جميع السوريين الذين تشهد بلادهم حرباً منذ 2011، ممنوعون من دخول الأراضي الأميركية حتى إشعار آخر.

- رعايا إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وليبيا:

المرسوم يحظر على رعايا هذه البلدان دخول الولايات المتحدة فترة 90 يوماً لإعادة النظر في معايير منح التأشيرات.

وأوضح البيت الأبيض ووزارة الخارجية، السبت، أن المرسوم يشمل جميع رعايا هذه البلدان، باستثناء الذين يحملون الجنسية الأميركية المزدوجة وبعض التأشيرات الدبلوماسية.

- حاملو البطاقات الخضراء "غرين كارد" وتأشيرات الهجرة أيضاً:

يشمل المرسوم أيضاً الأشخاص الذين يحملون تأشيرات هجرة قانونية، أو بطاقة خضراء "غرين كارت"، وهي دليل الإقامة الأميركية التي يتعين الانتظار سنوات أحياناً للحصول عليها.

وحتى يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة، يتعين على حاملي البطاقة الخضراء الموجودين حالياً في الخارج التوجه إلى القنصلية الأميركية للحصول على إذن خاص، كما أوضحت الخارجية الأميركية.

ورعايا هذه البلدان الذين يحملون البطاقة الخضراء والموجودون في الولايات المتحدة ويرغبون في السفر، يتعين عليهم أيضاً طلب إذن مسبق من السلطات الأميركية حتى يتمكنوا من العودة.

- تعليق كامل لبرنامج قبول اللاجئين:

يعلق مرسوم الجمعة من جهة أخرى فترة 4 أشهر كامل البرنامج الأميركي لقبول اللاجئبن، أحد أكثر البرامج طموحاً في العالم لاستقبال ضحايا الحروب.

وقد أتاح هذا البرنامج الذي أنشئ في 1980 استقبال حوالي 2.5 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وكان هذا البرنامج أوقف 3 أشهر بعيد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001.