نائب ترمب هاجم دعوته لمنع المسلمين من دخول أميركا

حين كان Mike Pence حاكما لولاية إنديانا الأميركية قبل اختياره نائبا للرئيس دونالد ترمب، هاجم بما قل ودل نية أعلن عنها أثناء حملته الانتخابية بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وكتب بانس تغريدة "تويترية" في ديسمبر 2015 بحسابه في الموقع التواصلي، تنشر "العربية.نت" صورتها أدناه، ووصف فيها الدعوة "الترمبية" إلى منعهم بأنها "عدائية وغير دستورية" كما قال.



بعد أسبوع من تسلم ترمب لمنصبه في 20 يناير الجاري، أي يوم الجمعة قبل الماضي، وقع على مرسوم منع بموجبه دخول اللاجئين ومواطني 7 دول إسلامية إلى أميركا مدة 4 أشهر، وكان بانس يقف خلفه مبتسماً في الصالون البيضاوي حين توقيعه على المرسوم، ناسيا ما كتبه في "التغريدة" التي لا تزال في حسابه للآن.

نجد أيضا أن من عيّنه ترمب وزيرا للدفاع، وهو الجنرال المتقاعد James Mattis البادي في الصورة أدناه إلى يمينه وهو يوقع مرسوم حظر دخول أميركا على مواطني العراق وليبيا وسوريا والصومال واليمن والسودان وإيران، أنه سبق وقال لصحيفة Politico المجانية التوزيع اليومي في العاصمة واشنطن، إن تربص ترمب بالمسلمين وتأبطه بهم شرا "يهدد المصالح الأميركية"، وهي عبارة وضعتها "بوليتيكو" عنوانا للمقابلة التي أجرتها معه في منتصف العام الماضي.



ومن يقم بزيارة حساب بانس "التويتري" حين كان حاكما لإنديانا، يجد أن أكثر من 92 ألفا من أصل 231 ألف "تويتري" يتابعون حسابه، عبروا عن إعجابهم بها، ومعهم أعاد نشرها ما يزيد عن 122 ألفا بحساباتهم، لذلك دخلت في ذاكرة مئات الآلاف من الأميركيين، ومعهم ملايين قرأوا عنها بوسائل إعلام أميركية عدة، أطلعت "العربية.نت" على بعضها، ومنها صحيفة "واشنطن بوست" بعدد أمس السبت.