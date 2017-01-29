وزارة الأمن القومي تتعهد بتطبيق أوامر ترمب

أعلنت وزارة الأمن القومي الأميركي، الأحد، أنها ستواصل تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب والقاضي بتقييد الهجرة، إلا أنها ستلتزم كذلك أي أوامر تصدرها المحاكم التي تمكنت بالفعل من وقف الحظر المؤقت جزئياً.

وقالت الوزارة في بيان إن "الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس لا تزال سارية، حظر السفر سيظل سارياً، والحكومة الأميركية تحتفظ بحقها في إلغاء التأشيرات في أي وقت إذا استدعى الأمن القومي والسلامة العامة ذلك".

وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي للرئيس يؤثر على قسم صغير من المسافرين الدوليين، وهو خطوة أولى لإعادة فرض السيطرة على الحدود الأميركية والأمن القومي"، غير أن الوزارة أوضحت كذلك أنها "ستلتزم الأوامر القضائية" التي يفترض أنها تشمل الحكم الذي أصدرته قاضية فيدرالية ويأمر السلطات بعدم ترحيل اللاجئين وغيرهم من المسافرين المحتجزين على الحدود الأميركية.

وأصدرت القاضية آن دونلي قراراً في وقت متأخر، السبت، يمنع إعادة المسافرين المحتجزين إلى بلدانهم، لأن ذلك يعرضهم "لأذى كبير لا يمكن إصلاحه".