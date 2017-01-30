أسباب المشاكل بمطارات أميركا.. ترمب يجيب عبر تويتر

واصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الاثنين، دفاعه عن قراره المثير للجدل بشأن الهجرة، وقال إن ما شهدته بعض المطارات من تعطل خلال اليومين الماضيين سببه شركة دلتا إيرلاينز ومحتجون، وإن وزير الأمن الداخلي، جون كيلي، قال إن تنفيذ القيود الجديدة يسير بشكل جيد.

كما كتب ترمب على تويتر، بحسب ما نقلت رويترز: "تم احتجاز 109 أشخاص فقط من بين 325 ألفاً من أجل استجوابهم. المشكلات الكبيرة في المطارات هي بسبب تعطل شبكة الكمبيوتر في دلتا... والمحتجين".

وأضاف ترمب "الوزير كيلي قال إن كل شيء يمضي جيداً باستثناء مشكلات محدودة جداً. اجعلوا أميركا آمنة مرة أخرى".

وكانت شبكة شركة دلتا قد تعطلت مساء الأحد.