الأمم المتحدة: مرسوم ترمب ضد الهجرة ينافي حقوق الإنسان

أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الاثنين، أن مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حظر مؤقتاً على مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة الدخول إلى الولايات المتحدة "سيئ النية" ومنافياً لحقوق الإنسان.

وكتب رعد الحسين في تغريدة نادرة على "تويتر" أن "التمييز بناء على الجنسية وحدها محظور بموجب قوانين حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "الحظر الأميركي سيئ النية ويهدر موارد نحن بحاجة إليها لمكافحة الإرهاب بصورة فعالة".

ووقع ترمب، الجمعة، مرسوماً موضع جدل يحظر دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم الى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.

ويحظر المرسوم دخول الولايات المتحدة على مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة تعتبرها واشنطن "ملجأ للإرهابيين" هي ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 3 أشهر، حتى لو كانت بحوزتهم تأشيرات دخول.

وأثار هذا القرار تظاهرات وموجة تنديد دولية، وتسبب ببلبلة في المطارات الأميركية والأجنبية حيث بقي مسافرون عالقين أو تم ردهم.