البيت الأبيض "على علم" بتجربة صاروخية إيرانية تمت الأحد

أعلن البيت الأبيض الاثنين أنه على علم بتجربة صاروخية أجرتها إيران، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل، ولم يوجه انتقادات لهذه التجربة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: "نحن على علم بأن إيران أطلقت ذلك الصاروخ. وندرس طبيعته بالتحديد".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" نقلت سابقا عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هوياتهم أن إيران أجرت تجربة على صاروخ بالستي الأحد في انتهاك لقرار للأمم المتحدة.

كما قال مسؤول أميركيا لوكالة "رويترز" إن "إيران أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى يوم الأحد وانفجر على مسافة 630 ميلاً".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن التجربة الصاروخية أجريت في موقع قرب سيمنان. وتابع أن آخر تجربة أجريت على هذا النوع من الصواريخ كانت في يوليو/تموز 2016.

من جهته، ندد السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بالتجربة الصاروخية الإيرانية الجديدة، وقال إنه سيعمل مع المشرعين الآخرين وحكومة الرئيس دونالد ترمب لمحاسبة طهران.



لقاء نتنياهو بترمب

في سياق آخر، أعلن البيت الأبيض الاثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي بترمب يوم 15 فبراير/شباط لإجراء محادثات تتناول سلسلة من القضايا الأمنية.

وقال المتحدث شون سبايسر للصحفيين لدى إعلانه الزيارة إن علاقة أميركا بإسرائيل "حاسمة لأمن بلدينا والرئيس يتطلع إلى مناقشة التعاون الاستراتيجي والتكنولوجي والعسكري والمخابراتي المستمر مع رئيس الوزراء" الإسرائيلي.