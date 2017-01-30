بريطانيا.. مليون توقيع لمنع ترمب من "زيارة الدولة"

وصل عدد الموقعين على عريضة تطالب بإلغاء زيارة الدولة التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيام بها إلى بريطانيا خلال عام 2017، أكثر من مليون شخص، وذلك احتجاجاً على مرسومه المناهض للمهاجرين.

والعريضة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني تنص على أنه "بإمكان ترامب المجيء إلى بريطانيا بصفة رئيساً للحكومة الأميركية"، لكن يجب ألا يسمح له بأن يقوم بزيارة دولة تشمل العديد من المراسم البروتوكولية، مثل استقباله من قبل الملكة إليزابيث الثانية على عشاء في قصر باكينغهام.

ويجري التوقيع على العريضة إلكترونياً عبر موقع حكومي مخصص لهذا الغرض، وهو موقع يتيح لأي مواطن بريطاني أن يطرح مطلبه في عريضة شعبية ويدعو الناس للتوقيع عليها، إلا أن أي عريضة تجمع عشرة آلاف توقيع فأكثر تستوجب أن تقوم الحكومة بالرد عليها أو توضيح الموقف من المطلب الوارد فيها، أما في حال حصلت العريضة على 100 ألف توقيع فأكثر فهذا يعني أنه يتوجب على البرلمان البريطاني أن يناقش مضمونها ويتخذ قراره بشأنها.

ومساء الجمعة، وقع ترمب مرسوماً يحظر دخول مهاجرين على مدى 120 يوماً إلى أراضي الولايات المتحدة، ومن جانب آخر وصول رعايا من 7 دول ذات غالبية مسلمة ويعتبر أنها "تشكل تهديداً على مستوى الإرهاب"، هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، لمدة 90 يوماً.