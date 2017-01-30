كندا تمنح إقامة مؤقتة للعالقين فيها بسبب قرار ترمب

أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين أن بلاده ستمنح تراخيص إقامة مؤقتة للأجانب العالقين على أراضيها من رعايا الدول السبع المشمولة بحظر السفر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأدلى الوزير المتحدر من أصول صومالية بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافي، لم يوضح فيه كم هو تحديدا عدد الذين سيستفيدون من هذا القرار، مؤكدا من ناحية ثانية أن أوتاوا حصلت على تأكيدات من واشنطن بأن حظر السفر لا يسري على الكنديين الذين يحملون أيضا جنسية إحدى الدول السبع المستهدفة بالقرار.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكد السبت أن بلاده ماضية في استقبال اللاجئين "بمعزل عن معتقداتهم"، في رد غير مباشر على قرار ترمب منع دخول مواطني سبع دول (العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.

وقال ترودو في تغريدة على تويتر "إلى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم أن تعرفوا أن كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم"، مؤكداً أن "التنوع يصنع قوتنا". وأضاف "أهلا بكم في كندا".

وكان مكتب رئيس الوزراء الكندي أكد السبت أنه تلقى من واشنطن تأكيدات بأن الكنديين، الذين يحملون جنسية إحدى الدول السبع الواردة في المرسوم، لن يتأثروا بهذا الحظر.

وقالت كيت بيرشيز مديرة الاتصال في مكتب رئيس الحكومة الكندية في رسالة إلكترونية "تلقينا تأكيداً بأن المواطنين الكنديين الذين يسافرون بجوازات سفر كندية، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، لن يتأثروا بهذا المنع".

وذكرت شبكة إذاعة كندا الحكومية استناداً إلى أرقام تعود إلى 2011، أن أكثر من 35 ألف كندي يحملون جوازات سفر صادرة عن حكومة إحدى الدول السبع.