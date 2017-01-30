لندن تستبعد إلغاء زيارة ترمب لبريطانيا

أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاثنين، إن بريطانيا والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات وثيقة وينبغي أن تواصلا التعاون، وذلك في رده على سؤال عن التماس يدعو إلى إلغاء زيارة دولة مقررة للرئيس الأميركي، دونالد ترمب.



واعتبر العديد من الساسة، ومن بينهم ساسة في حزبها، أن أي زيارة دولة كاملة تتضمن استقبالاً ملكياً فخماً لن تكون ملائمة بعد الأمر التنفيذي المثير للجدل الذي أصدره ترمب بفرض قيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة.

كما #وقع_أكثر_من_مليون_شخص_في_بريطانيا على التماس يظهر معارضة شعبية لسياسات الهجرة التي يطبقها الرئيس الأميركي. ويقول الالتماس إنه ينبغي إلغاء الزيارة المقررة في وقت لاحق من العام الحالي لتجنب إحراج الملكة إليزابيث.



وقال المتحدث "قدمت الدعوة وقبلت. المملكة المتحدة والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات وثيقة وقوية للغاية، ومن الصواب أن نواصل العمل معاً".



وأضاف أن بريطانيا كانت واضحة في عدم اتفاقها مع قيود السفر التي فرضها ترمب.

كذلك أشار مكتب رئيسة الوزراء إلى أن ماي "سعيدة للغاية" بدعوة ترمب للقيام بزيارة دولة لبريطانيا رغم ما تواجهه من رد فعل شعبي غاضب في الداخل على هذه الزيارة المزمعة.