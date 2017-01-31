الديمقراطيون يعرقلون التصويت على وزيرين لترمب

قاطع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، الثلاثاء، التصويت على مرشحي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصبي وزارة الخزانة ووزارة الصحة، ما إدى إلى عرقلة التصويت.

وقال السيناتور الديموقراطي البارز في لجنة المالية في مجلس الشيوخ رون وايدن على "تويتر": "اليوم رفض الديمقراطيون أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ التحرك بشأن ترشيح منوتشين وبرايس" في إشارة إلى مرشح ترمب لوزارة الخزانة ستيفن منوتشين ووزارة الصحة توم برايس.

ويأتي تحرك الديمقراطيين وسط خشيتهم من اختيارات ترمب للوزارات الرئيسية، وغضبهم من الخطوات الصارمة التي اتخذها في أول أسبوع له في منصبه.

وقال وايدن "مجموعة المعلومات المتعلقة بالأخلاقيات التي تكشفت بشأن توم برايس هي دليل قوي على ضرورة منعه من السيطرة على الرعاية الصحية".

وكان يشير إلى اتهامات الديمقراطيين لبرايس بأنه استثمر في شركة طبية كانت ستستفيد من قانون شارك برايس، عضو الكونغرس من جورجيا، في رعايته.

وواجه منوتشين، المصرفي في وول ستريت والممول لأفلام في هوليوود، اتهامات خلال جلسة الاستماع للمصادقة على تعيينه، بأنه لم يكشف عن أصول له خارج البلاد، فضلا عن خضوعه لتحقيق حول عمليات حجز على عقارات قام بها بنك يملكه.

وأعرب رئيس اللجنة المالية الجمهوري اورين هاتش عن غضبه أثناء الجلسة التي تغيب عنها الديمقراطيون. وقال: "أعتقد أنه يجب أن يتوقفوا عن التصرف كحمقى".

وبموجب قوانين مجلس الشيوخ يجب حضور عضو واحد على الأقل من الحزب المعارض لإجراء التصويت.

وانتقد ترمب الديمقراطيين مرارا بسبب إبطائهم الموافقة على ترشيحاته لأسباب سياسية.