ديمقراطيون يسعون لعرقلة قرار ترمب بالكونغرس.. دون جدوى

حاول أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي الاثنين إجراء تصويت على مشروع قانون لإلغاء الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترمب الذي يحظر السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، لكن مشرعا جمهوريا عطل الإجراء.

وقالت السناتور الديمقراطية ديان فينستاين إنها جمعت 27 صوتا داعما لمشروع القانون الذي يهدف لإلغاء الأمر الذي وقعه ترمب يوم الجمعة لكن بموجب قواعد المجلس لم يتطلب منع التصويت سوى اعتراض عضو واحد فقط.

وعرقل السناتور الجمهوري توم كوتون مناقشة الإجراء.

كان من المتوقع أن يواجه مشروع القانون معركة صعبة لتمريره بالمجلس حيث يسيطر رفاق ترمب الجمهوريون على الأغلبية بواقع 52 صوتا مقابل 48.

وفي مجلس النواب، قدم أكثر من 160 ديمقراطيا تشريعا لإبطال الأمر الذي أصدره ترمب لكن من المستبعد أن يتقدم المشروع في مجلس النواب حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية أكبر فيه، بواقع 240 مقعدا مقابل 193.