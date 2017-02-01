أين يتوجه وزير الدفاع الأميركي في أول جولة خارجية؟

من المتوقع أن يؤكد وزير دفاع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، الملقب بـ "الكلب المسعور"، الالتزامات الأمنية على الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية واليابان في أولى جولاته الخارجية، التي يزور فيها آسيا هذا الأسبوع، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن برنامج الصواريخ الكوري الشمالي والتوترات مع الصين.

وهذه هي أول رحلة يقوم بها جنرال مشاة البحرية المتقاعد، جيمس ماتيس، منذ أصبح وزيراً للدفاع، كما أنها أول رحلة خارجية لأحد الوزراء في إدارة ترمب.

ويقول مسؤولون إن الهدف من توجه ماتيس إلى آسيا قبل غيرها وحتى قبل زيارة القوات الأميركية في العراق وأفغانستان هو التأكيد على العلاقات مع الحليفين الآسيويين اللذين يستضيفان 80 ألف جندي أميركي وعلى أهمية المنطقة عموما.

وربما يكون لهذا التأكيد الأميركي أهمية كبيرة بعد أن بدا أن ترمب يثير تساؤلات حول تكاليف هذه التحالفات الأميركية خلال حملته الانتخابية. كما أنه هزّ المنطقة بالانسحاب من اتفاقية تجارية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي كانت اليابان في طليعة المنادين بها.

ماتيس يبعث برسالة طمأنة

وقال مسؤول بإدارة ترمب، طلب عدم نشر اسمه: "هي رسالة طمأنة موجهة إلى كل الذين أقلقهم خلال الحملة الانتخابية أن يكون المرشح آنذاك الرئيس الحالي، ترمب، يشكك في تحالفاتنا وسيتراجع بشكل من الأشكال عن دورنا القيادي التقليدي في المنطقة".

وتحدث ترمب نفسه هاتفياً مع القادة في اليابان وكوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة، وسيستضيف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في واشنطن يوم 10 فبراير/شباط.

ويغادر ماتيس الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى سول ومنها إلى طوكيو يوم الجمعة.

وكان ترمب قد خصّ كوريا الجنوبية واليابان بالذكر خلال الحملة الانتخابية، وأشار إلى أنهما تستفيدان من المظلة الأمنية الأميركية من دون أن تشتركا بقدر كافٍ في سداد تكاليفها.

وبدا أن ماتيس سعى خلال جلسة تثبيته في الكونغرس للتخفيف من حدة هذه التعليقات، حيث أشار إلى تاريخ طويل من مطالبة الرؤساء الأميركيين بل وزراء الدفاع للحلفاء بسداد نصيبهم العادل من الإنفاق الدفاعي.

مخاوف من كوريا الشمالية

غير أن زيارته للمنطقة تأتي وسط مخاوف من استعداد كوريا الشمالية لاختبار صاروخ باليستي جديد فيما قد يمثل تحدياً مبكرا لإدارة ترمب.

وتحدث ماتيس مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين كو قبل الزيارة، وأكد مجددا التزام بلاده بالدفاع عن كوريا وتوفير الردع باستخدام كل القدرات الأميركية.

وفي طوكيو يلتقي ماتيس بوزير الدفاع تومومي إينادا، الذي قال مرارا إن اليابان تتحمل نصيبها العادل من تكاليف القوات الأميركية المرابطة على أراضيها وشدد على أن التحالف في صالح البلدين.

وما زال إنفاق اليابان الدفاعي حوالي واحد في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي أقل كثيرا من الصين التي تخوض نزاعاً مع طوكيو على مجموعة من الجزر في بحر الصين الشرقي تقع على مسافة 220 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من تايوان.

كما تأتي الزيارة وسط مخاوف متنامية من تحركات الصين العسكرية في بحر الصين الجنوبي. وتصاعد التوتر مع بكين الأسبوع الماضي عندما تعهد البيت الأبيض بالدفاع عن الحقوق الدولية في هذا البحر.