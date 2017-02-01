الفاتيكان ينتقد ترمب: نحن بناة جسور ورسل ثقافة الانفتاح

عبر الفاتيكان، الأربعاء، عن "قلقه" إزاء مرسومي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول بناء جدار على حدود المكسيك ومنع دخول رعايا 7 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وقال أنجيلو بيتشيو، المسؤول الثالث في الفاتيكان، رداً على سؤال محطة "تي في 2000" الكاثوليكية حول هذا الإجراء الأميركي: "بالطبع هناك قلق. نحن رسل ثقافة أخرى هي ثقافة الانفتاح".

وأضاف المونسنيور بيتشيو: "نحن بناة جسور، أقل بكثير من الجدران، وعلى جميع المسيحيين أن يعيدوا بقوة تأكيد هذه الرسالة".

وذكر بيتشيو أن البابا فرنسيس يشدد أيضا "على ضرورة إدماج الذين يصلون، الذين يأتون إلى مجتمعنا، إلى ثقافتنا".

ووقع ترمب، الجمعة، مرسوماً علق بموجبه دخول رعايا سبع دول، يشكل المسلمون أكثرية سكانها، فترة 90 يوماً إلى الولايات المتحدة. وهي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وقبل ذلك بيومين وقع مرسوماً آخر للبدء بمشروع بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكان الكاردينال، بيتر توركسون، رئيس "مجلس تعزيز التنمية البشرية المستدامة، قال قبل أيام: "نأمل في ألا يبنى الجدار، لكن معرفتي بترمب تحملني على القول إنه قد يبنى".

وأضاف أن "الكرسي الرسولي يشعر بالقلق، لأن ذلك (الجدار) لا يعني فقط الوضع في المكسيك، بل يعني أيضا رسالة إلى العالم".