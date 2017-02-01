بعد 12 يوما.. وزير الخارجية الأميركي الجديد يواجه عاصفة

أكد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون أن مهمة ريكس تيلرسون، المرشح لتولي وزارة الخارجية، أصبحت أكثر صعوبة حتى قبل أن تبدأ، بسبب تحركات البيت الأبيض التي استعدى بها دولاً إسلامية وحلفاء أوروبيين والمكسيك، بل كبار الموظفين الأميركيين.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين تيلرسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل في منصب وزير الخارجية التاسع والستين.

وكان من المنتظر أن يرث تيلرسون مسؤولية التعامل مع عالم مضطرب، يعاني من حرب أهلية في سوريا وتهدد فيه كوريا الشمالية، التي تمتلك سلاحاً نووياً باختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، ويشهد تحديات من الصين الصاعدة وروسيا الساعية لتأكيد دورها.

غير أنه في الأيام الاثني عشر، التي انقضت منذ تنصيب ترمب اتخذ البيت الأبيض خطوات، يعتبرها المتخصصون في السياسة الخارجية بمثابة إيذاء للذات.

وقال مسؤول أميركي كبير طلب عدم نشر اسمه: "لقد سجلنا سلسلة من الأهداف في مرمانا. دائماً ما تحدث حالات من الفوضى والاحتكاك مع الإدارات الجديدة. وهذا ليس جديداً، ولكنه أسوأ من المعتاد".

ويوم الخميس الماضي أخذ الرئيس المكسيكي، إنريكي بينيا نييتو، خطوة غير معتادة فألغى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها للقاء ترمب، الذي طالب المكسيك مراراً بسداد تكاليف بناء جدار على الحدود المشتركة بين البلدين.

ويوم الجمعة وقع ترمب أمراً تنفيذياً فرض حظراً لمدة 4 أشهر على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة، ومنع بصفة مؤقتة دخول أغلب المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

ولم يتسبب هذا الأمر في استياء الدول المعنية، فحسب بل أثار سخطاً بين دول إسلامية أخرى وحلفاء مثل ألمانيا وبريطانيا، كما أثار استياء كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

تمرد داخل الوزارة

وقال مصدر مطلع إن حوالي 900 من المسؤولين بالوزارة، وقعوا مذكرة يتبرؤون فيها من هذه السياسة، فيما يمثل تمرداً غير معتاد على سياسات رئيس جديد.

ومع انتشار أنباء التمرد الداخلي يوم الاثنين، قال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الموظفين الذين يختلفون في الرأي مع السياسة عليهم "إما التعامل مع البرنامج أو بوسعهم الاستقالة".

وكانت النتيجة أن ركنين أساسيين في الوزارة التي سيديرها تيلرسون، وهما الدول الأجنبية والسلك الدبلوماسي الأميركي أبديا استياءهما الشديد، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.

وقال جون بيلنجر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش: "سيبدأ بداية غير مواتية وسيتعين عليه اللحاق بما فاته لبناء الثقة مع نظرائه وزراء الخارجية ومع العاملين في وزارة الخارجية".

وأضاف مسؤول سابق آخر بوزارة الخارجية، مشترطاً عدم نشر اسمه: "تيلرسون يسير إلى وضع لديه فيه بيت أبيض غير راض ومرتاب ولديه موظفون غير راضين ومرتابون. الوضع كان صعباً بما يكفي في ضوء حالة الفوضى".

قرارات بدون مشاورات

وقال عدد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين إنهم ارتاعوا بسبب سلسلة الخطوات، التي أدت إلى صدور الأمر التنفيذي، دونما أي دليل يذكر على إجراء مشاورات واسعة داخل الحكومة، بل مع الكونغرس والدول الأجنبية الحليفة.

وتردد أن وزير الأمن الداخلي، جون كيلي، لم يتم إشراكه في إعداد الأمر التنفيذي. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه كان يشارك في مؤتمر عبر الهاتف بالبيت الأبيض لتلقي أول شرح كامل لمهمته عندما وقع ترمب الأمر التنفيذي.

وقالت لورين دي جونج شولمان، المسؤولة السابقة بمجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع، إن الاعتقاد بأن ترمب لم يشرك كبار مستشاريه في الحوار حول هذه المسألة سيمثل في حد ذاته عائقاً أمام وزير الخارجية الجديد.

وتعمل شولمان الآن بمركز الأمن الأميركي الجديد، وهو مؤسسة بحثية في واشنطن.

وأضافت شولمان: "سلطة وزير الخارجية ونفوذه يشتقان في الأساس من فكرة أنه يتحدث باسم الرئيس".

ووصفت بـ "السر المفضوح" أن البيت الأبيض قد لا يتشاور مع المسؤولين الوزاريين في هذه المسائل.

وتابعت: "ومجرد إدراك الأطراف الخارجية لذلك في اليوم الأول سيضعف موقفه بكل تأكيد".