ترمب يعين قاضيا محافظا في المحكمة الأميركية العليا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، قراره بتسمية القاضي، نيل غورستش، في المقعد التاسع الشاغر في المحكمة الأميركية العليا، مرجحاً بذلك كفة المحافظين في تلك المؤسسة التي تبت بالمسائل الكبرى في المجتمع الأميركي.

ومنذ عام، لا تضم المحكمة، الواقعة على تلة الكابيتول في واشنطن، سوى 8 قضاة. وبأربعة قضاة محافظين وأربعة تقدميين، ما زالت المحكمة تعمل لكنها مهددة بالتعطيل.

وتعيين غورستش سيدفع المحكمة باتجاه اليمين ربما لجيل كامل، ما يلقى ارتياحاً لدى المتدينين التقليديين وناشطي الدفاع عن حيازة الأسلحة النارية وأنصار العمل بعقوبة الإعدام ومصالح مالية نافذة.

وقال ترمب لدى إعلانه التعيين في البيت الأبيض إن "القاضي غورستش يمتلك قدرات قانونية غير عادية، وروحاً لامعة، وانضباطاً ملحوظاً".

وذكر أن "قاضياً في المحكمة العليا (الذي يعين مدى الحياة) يمكن أن ينشط لمدة 50 عاماً، ويمكن لقراراته أن يكون لها تأثير لمدة قرن أو أكثر".

ومن جهته، قال غورستش (49 عاماً) "أريد أن أعرب عن امتناني لعائلتي وأصدقائي وإيماني"، معرباً عن شعوره "بالتكريم والتواضع".

وتحسم المحكمة العليا، التي تعد حامية الدستور، القضايا الكبرى في الولايات المتحدة. ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس ثم يتم تثبيته بتصويت في مجلس الشيوخ.