ترمب: الاتفاق النووي منح إيران طوق نجاة جنّبها الانهيار

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الخميس، في تغريدة على تويتر إن "إيران تسلمت تحذيراً رسمياً"، بسبب إطلاقها صاروخاً باليستياً بعد أن قالت إدارته أمس الأربعاء إنها تبحث كيفية الرد على هذه التجربة.

وأضاف ترمب في التغريدة التي أرسلها في الصباح الباكر "كان عليهم أن يكونوا ممتنين للاتفاق المريع الذي أبرمته الولايات المتحدة معهم!".

وفي تغريدة ثانية قال "كانت إيران على شفا الانهيار حتى جاءت الولايات المتحدة وألقت لها بطوق النجاة في شكل اتفاق: 150 مليار دولار". وانتقد ترمب الاتفاق النووي الإيراني مراراً ووصفه بأنه ضعيف وغير فعال.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، بول ريان، الخميس، أنه سيؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران، مسانداً نهجاً أكثر صرامة ضد طهران بعدما أجرت اختباراً على صاروخ باليستي.



وقال ريان للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي: "سأكون مؤيداً لفرض عقوبات إضافية على إيران. نحن بحاجة لأن تكون لدينا سياسة صارمة بشأنها...يجب أن نتوقف عن استرضائها".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه على علم بتجربة صاروخية أجرتها إيران، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل، ولم يوجه انتقادات لهذه التجربة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: "نحن على علم بأن إيران أطلقت ذلك الصاروخ. وندرس طبيعته بالتحديد".

كما قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن "إيران أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى يوم الأحد وانفجر على مسافة 630 ميلاً".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن التجربة الصاروخية أجريت في موقع قرب سيمنان. وتابع أن آخر تجربة أجريت على هذا النوع من الصواريخ كانت في يوليو/تموز 2016.

من جهته، ندد السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بالتجربة الصاروخية الإيرانية الجديدة، وقال إنه سيعمل مع المشرعين الآخرين وحكومة الرئيس دونالد ترمب لمحاسبة طهران.