ترمب لرئيس وزراء أستراليا: بيننا اتفاق "غبي" وسوف أدرسه

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الخميس، إنه سيدرس "الاتفاق الغبي" لاستقبال مئات من طالبي اللجوء من أستراليا في الولايات المتحدة بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست عن توبيخه لرئيس الوزراء الأسترالي وإنهاء مكالمة هاتفية معه اتسمت بالتوتر بشكل مفاجئ.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم ترنبول، للصحافيين إن مكالمة يوم السبت اتسمت بالصراحة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن المحادثة "الخاصة" التي تم تداولها على نطاق كبير في أنحاء العالم.

وذكر ترنبول "أدافع عن أستراليا. وظيفتي هي الدفاع عن المصالح الأسترالية".

ورفض ترنبول تأكيد تقرير واشنطن بوست عن أن ترمب أبلغه بأنه تحدث مع أربعة زعماء في العالم يوم السبت من بينهم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والمكسيكي إنريكي بينيا نييتو، لكن المحادثة بين ترمب وترنبول "كانت أسوأ محادثة حتى الآن".

وتم التوصل للاتفاق في أواخر العام الماضي بين أستراليا - التي خاضت الحرب بجانب القوات الأميركية في أفغانستان والعراق - وإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقبل قليل من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن كتب ترمب على تويتر "هل تصدقون؟ وافقت إدارة أوباما على استقبال آلاف من المهاجرين غير الشرعيين من أستراليا. لماذا؟ سأدرس هذا الاتفاق الغبي".

وبموجب الاتفاق وافقت واشنطن على إعادة توطين ما يصل إلى 1250 طالب لجوء يعيشون في مراكز إيواء في بابوا غينيا الجديدة وناورو.

في المقابل ستستقبل أستراليا لاجئين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس.

وكان من المقرر أن تكون المحادثة بينهما لمدة ساعة، لكن الصحيفة قالت إن ترمب أنهاها بعد 25 دقيقة عندما حاول ترنبول الحديث في موضوعات أخرى مثل سوريا. وأضافت أن ترمب وصف الخطة "بأنها أسوأ اتفاق" واتهم أستراليا بمحاولة تصدير "منفذي هجوم بوسطن المقبل".