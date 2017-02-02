ترمب عبر تويتر: إيران تتوسع أكثر فأكثر في العراق

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتقد فيها الطريقة التي تستخدمها إيران والتي تجعلها تتوسع أكثر فأكثر في العراق، بالرغم من إجراءات الولايات المتحدة.

وغرّد ترمب: "إيران تتوسع سريعاً أكثر فأكثر في العراق حتى بعد أن بددت الولايات المتحدة 3 ترليونات دولار هنالك منذ فترة طويلة".

ويأتي تصعيد اللهجة تجاه إيران لناحية تدخلها في العراق بعد تحذير أميركي تولّى مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي توجيهه لطهران بشأن استهداف الحوثيين لسفينة سعودية بمساعدة إيرانية وتجربة الصواريخ البالستية الإيرانية.

كما ردت طهران على هذا التحذير بقولها على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إنها لن تستأذن أحد لتطوير قدراتها الدفاعية التي وصفتها بالمشروعة.

وكان مسؤولون أميركيون، بحسب الأسوشيتد برس، قد ذكروا أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران أخيراً فشل في إصابة هدفه وانفجر في الجو.

وصرح ترمب سابقاً أنه يعتقد بإمكانية تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي قد أوكل مهمة التعاطي مع ملف الشرق الأوسط بممثله الشخصي وزوج ابنته جاريد كوشنر. حيث عينّ كوشنر وسيطاً للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.